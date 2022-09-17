Испанские СМИ: Украина заплатит за помощь НАТО своей территорией

Украина может быть вынуждена отдать часть территории страны США и другим государствам – членам НАТО, расплачиваясь за западную военную поддержку по ленд-лизу. Об этом в публикации испанского издания Rebelion заявил обозреватель Пабло Леаль. По мнению журналиста, Незалежная тем самым рискует суверенитетом.

"Для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны. США и НАТО планируют построить на ней десятки военных баз, как это уже было в ФРГ после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях", — сказано в материале Rebelion.

Леаль считает, что Америка и другие члены НАТО навязывают Киеву своё оружие, чтобы вынудить Киев потом тратить бюджетные деньги на обслуживание западных образцов вооружения. В будущем, по мнению обозревателя, Украина станет основной защитой США в Европе и способом для продвижения интересов американских лобби из энергетической и военно-промышленной сфер.