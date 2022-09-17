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17 сентября, 19:07

В Херсоне нейтрализована вооружённая группа

В Херсоне российские силовики нейтрализовали вооружённую группу, которая оказала сопротивление. Операция проводилась в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Была выявлена группа вооружённых лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников", — рассказали там.

Стрельба в городе больше не ведётся. Погибших и пострадавших среди мирных жителей нет.

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх

Количество жертв при ударе ВСУ по центру Херсона увеличилось до четырёх

Напомним, сегодня вечером в центре Херсона была открыта стрельба из автоматов. Затем выяснилось, что там идёт контртеррористическая операция.

Также Лайф рассказывал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Обложка ©

ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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