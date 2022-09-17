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17 сентября, 19:04

ВСУ массированно обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Вооружённые силы Украины сегодня вечером возобновили массированные обстрелы Донецка и Макеевки. Удары наносятся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Противник возобновил веерный обстрел городов республики. Под огнём артиллерии натовского калибра районы Донецка и Макеевки", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что было выпущено уже более 20 снарядов. Местных жителей призвали не покидать укрытий.

Здание драмтеатра в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Здание драмтеатра в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

Лайф рассказывал, что обстрелы Донецка ВСУ ведут с утра. По последним данным, в результате погибли четыре мирных жителя — трое мужчин и женщина. В Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов французской гаубицы Caesar.

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ТАСС / Денис Григорюк

Андрей Григорьев

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