ВСУ массированно обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра

Вооружённые силы Украины сегодня вечером возобновили массированные обстрелы Донецка и Макеевки. Удары наносятся из ствольной артиллерии натовского калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Противник возобновил веерный обстрел городов республики. Под огнём артиллерии натовского калибра районы Донецка и Макеевки", — говорится в телеграм-канале ведомства.

Там добавили, что было выпущено уже более 20 снарядов. Местных жителей призвали не покидать укрытий.