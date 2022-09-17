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17 сентября, 18:55

Минобороны не выявило нарушений в зоне ответственности РФ в Карабахе

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом сообщает Минобороны РФ в бюллетене о деятельности российских миротворцев.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на 30 наблюдательных постах, таким образом в том числе контролируется режим прекращения огня. Также, по данным Минобороны, осуществлено патрулирование по трём маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Лачинском районах.

"Российскими миротворческими подразделениями осуществлено сопровождение четырёх автомобильных колонн Азербайджанской Республики: одной — по маршруту Шуша – Лачин и одной обратно; одной — по маршруту Кубатлы – Лачин и одной обратно", — сообщает ведомство.

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Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

Обложка ©

Минобороны РФ

Арина Родионова

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