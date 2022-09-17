Минобороны не выявило нарушений в зоне ответственности РФ в Карабахе

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом сообщает Минобороны РФ в бюллетене о деятельности российских миротворцев.

"В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Российские миротворцы круглосуточно мониторят обстановку на 30 наблюдательных постах, таким образом в том числе контролируется режим прекращения огня. Также, по данным Минобороны, осуществлено патрулирование по трём маршрутам в Мардакертском, Мартунинском и Лачинском районах.