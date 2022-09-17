Экс-детдомовец пытается добиться жилья от властей, поселившись в "газели" на юге Москвы

Бывший детдомовец два месяца живёт в "газели" друга на юге Москвы. А в это время, как сообщает SHOT, его беременная жена и трое детей вынуждены были уехать к родным в Курскую область, чтобы попросту не замёрзнуть на улице.

Бывший детдомовец поселился в "газели" друга на юге Москвы. Видео © Telegram / SHOT

28-летний Евгений Гайнулин почти всё детство провёл без родителей. Сначала мать отдала их с братом в детский дом в Кемерове. Однако позже отец увёз мальчиков в Омск, где тоже сдал в местный приют. Мужчина обещал сыновьям, что вскоре заберёт их, но сам так и не удосужился приехать за детьми. После выпуска из детдома Евгений обратился в соцслужбу, чтобы получить законное жильё. Но, по его словам, ему там предложили прописаться у какой-нибудь бабушки. Молодому человеку сомнительная инициатива не понравилась, и он ушёл ни с чем.

Вскоре Евгений обзавёлся семьёй и стал скитаться по разным городам в поисках заработка. Однако когда дети подросли, он понял, что за положенную ему по закону квартиру стоит всё-таки побороться. Евгений уже обращался в аппарат уполномоченного по правам человека, после этого ему даже звонили из прокуратуры, но на этом дело застопорилось. Сейчас бывший воспитанник детдома, переживший немало испытаний, поселился в "газели" и попросту не знает, как ему быть дальше.

"Живу я тут два месяца, вечерами бывает очень холодно. В данный момент мне уже деваться некуда. Я понимаю, что у меня семья может так же остаться без квартиры и дети на улице могут быть", — рассказал со слезами на глазах Евгений.