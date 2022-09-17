МИД Шри-Ланки призвал Киев предоставить данные о задержанных ВСУ студентах
МИД Шри-Ланки призвал Киев предоставить дополнительную информацию о семи студентах, обучающихся в медколледже Купянска, сведения о задержании которых появились в СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Министерство обратилось к Правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки на Украине", — говорится в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что поддерживают тесную связь с киевскими властями через Посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано на Украине, а также через диппредставительство Незалежной в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу.
Ранее Лайф рассказывал, что украинские силовики задержали и увезли в неизвестном направлении семерых студентов из Шри-Ланки, которые учились в медицинском колледже Купянска. Отмечается, что их могут использовать для создания фейков и провокационных кейсов наподобие Бучи и Изюма.
Getty Images / Diego Herrera / Europa Press