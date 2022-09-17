МИД Шри-Ланки призвал Киев предоставить данные о задержанных ВСУ студентах

МИД Шри-Ланки призвал Киев предоставить дополнительную информацию о семи студентах, обучающихся в медколледже Купянска, сведения о задержании которых появились в СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Министерство обратилось к Правительству Украины с просьбой удостовериться в достоверности этой новости, а также предоставить дополнительную информацию о ней в первоочередном порядке, учитывая необходимость обеспечения благосостояния граждан Шри-Ланки на Украине", — говорится в сообщении.

В МИД также подчеркнули, что поддерживают тесную связь с киевскими властями через Посольство Шри-Ланки в Анкаре, которое одновременно аккредитовано на Украине, а также через диппредставительство Незалежной в Нью-Дели, чтобы получить дополнительную информацию по этому вопросу.