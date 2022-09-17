В центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия
В центре Херсона вечером 17 сентября слышна стрельба из автоматического оружия. Об этом заявили оперативные службы города.
"На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия", — сообщил их представитель, слова которого приводит ТАСС.
Точной информации о пострадавших и погибших нет. Данные о повреждённых строениях также отсутствуют.
Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.
ТАСС / Сергей Мальгавко