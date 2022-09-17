ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 18:17
8838

В центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия

В центре Херсона вечером 17 сентября слышна стрельба из автоматического оружия. Об этом заявили оперативные службы города.

"На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия", — сообщил их представитель, слова которого приводит ТАСС.

Точной информации о пострадавших и погибших нет. Данные о повреждённых строениях также отсутствуют.

Власти Запорожья потребовали признать ГУР и СБУ террористическими организациями
Власти Запорожья потребовали признать ГУР и СБУ террористическими организациями

Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.

BannerImage

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar