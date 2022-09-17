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17 сентября, 18:17

В центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия

В центре Херсона вечером 17 сентября слышна стрельба из автоматического оружия. Об этом заявили оперативные службы города.

"На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия", — сообщил их представитель, слова которого приводит ТАСС.

Точной информации о пострадавших и погибших нет. Данные о повреждённых строениях также отсутствуют.

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Ранее Лайф писал, что Вооружённые силы Украины предприняли безуспешную попытку наступления под Херсоном. В результате российские военные уничтожили свыше 120 солдат ВСУ.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов

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