В центре Херсона слышна стрельба из автоматического оружия

В центре Херсона вечером 17 сентября слышна стрельба из автоматического оружия. Об этом заявили оперативные службы города.

"На проспекте Ушакова слышна стрельба из автоматического оружия", — сообщил их представитель, слова которого приводит ТАСС.

Точной информации о пострадавших и погибших нет. Данные о повреждённых строениях также отсутствуют.