Кадыров: Контрнаступление украинских военных в районе села Берестовое в ДНР провалилось

Контрнаступление украинских военных в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалилось. Об этом в телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также опубликовал видео, на котором Герой России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов беседует с пленным бойцом ВСУ вблизи линии огневого соприкосновения в Донбассе.

Беседа Апты Алаудинова с украинским пленным, которого взяли во время контратаки. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Наступательный план противника на этом участке провалился благодаря отваге и мужеству бойцов спецназа "Ахмат". Не сбежал и не пострадал из сопротивлявшихся только один. И ему повезло больше всех. Теперь этот некогда оболваненный наркоманом [президентом Украины Владимиром] Зеленским человек находится в надёжных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное", — написал Кадыров.

Он уточнил, что пленного члены спецназа "Ахмат" взяли во время "контратаки бандеровцев на наши позиции". Глава Чечни отметил, что в результате боевых действий уничтожено много живой силы и техники противника. Кадыров также подчеркнул, что бойцы республики с честью выполняют поставленные руководством РФ задачи по защите интересов государства на Украине и в Донбассе.