В Донецке при обстреле ВСУ пострадал журналист из Венесуэлы

Четыре мирных жителя погибли в ходе обстрела украинскими военными Ворошиловского района Донецка, ещё восемь ранены. Уточнённые данные в телеграм-канале сообщил штаб теробороны ДНР.

"По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что среди раненых репортёр венесуэльского телеканала TeleSUR 1954 года рождения.