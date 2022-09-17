В Донецке при обстреле ВСУ пострадал журналист из Венесуэлы
Число жертв при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до четырёх, ранены восемь человек
Центральная улица Донецка после обстрела. Обложка © Telegram / Inside 🅉 Donetsk
Четыре мирных жителя погибли в ходе обстрела украинскими военными Ворошиловского района Донецка, ещё восемь ранены. Уточнённые данные в телеграм-канале сообщил штаб теробороны ДНР.
"По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", — говорится в сообщении.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что среди раненых репортёр венесуэльского телеканала TeleSUR 1954 года рождения.
Ранее Лайф писал, что здание драматического театра в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.