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17 сентября, 15:35

В Донецке при обстреле ВСУ пострадал журналист из Венесуэлы

Число жертв при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до четырёх, ранены восемь человек

<p>Центральная улица Донецка после обстрела. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/Doninside/16735" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Inside 🅉 Donetsk</a></p>

Центральная улица Донецка после обстрела. Обложка © Telegram / Inside 🅉 Donetsk

Четыре мирных жителя погибли в ходе обстрела украинскими военными Ворошиловского района Донецка, ещё восемь ранены. Уточнённые данные в телеграм-канале сообщил штаб теробороны ДНР.

"По уточнённым данным, при обстреле украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка убиты 4 и ранены 8 человек", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что среди раненых репортёр венесуэльского телеканала TeleSUR 1954 года рождения.

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Ранее Лайф писал, что здание драматического театра в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Григорий Воронцов

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