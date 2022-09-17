Впервые будет женщина: Стало известно, когда объявят имя нового посла США в России

Белый дом объявит имя нового американского посла в России 20 сентября. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в беседе с телеканалом "Дождь"*. В интервью она не стала говорить, кто именно будет диппредставителем, однако частично описала его.

"Я подожду, когда Белый дом официально объявит его (имя посла. — Прим. Лайфа) в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень тёплый, открытый и заботливый человек", — отметила Нуланд.

Она уточнила, что новым послом впервые станет женщина. Замгоссекретаря США также выразила надежду, что с помощью неё Вашингтону удастся наладить отношения с Москвой.