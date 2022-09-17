Впервые будет женщина: Стало известно, когда объявят имя нового посла США в России
Имя нового американского посла в России объявят 20 сентября
Белый дом объявит имя нового американского посла в России 20 сентября. Об этом заявила замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в беседе с телеканалом "Дождь"*. В интервью она не стала говорить, кто именно будет диппредставителем, однако частично описала его.
"Я подожду, когда Белый дом официально объявит его (имя посла. — Прим. Лайфа) в следующий вторник. Этот человек долгое время изучал Россию, это дипломат, который уже бывал там по нашему заданию, это очень тёплый, открытый и заботливый человек", — отметила Нуланд.
Она уточнила, что новым послом впервые станет женщина. Замгоссекретаря США также выразила надежду, что с помощью неё Вашингтону удастся наладить отношения с Москвой.
Как рассказывал Лайф, 4 сентября стало известно, что посол США в России Салливан завершил работу и покинул Москву, а его обязанности временно будет исполнять заместитель Элизабет Руд. В Госдепе поспешили заявить, что посол покинул пост "в рамках запланированной ротации американских дипломатических кадров", но позже выяснилось, что причиной, по которой посол США Салливан срочно свернул работу в РФ, стала смертельная болезнь жены. Она скончалась 5 сентября.
* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.
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