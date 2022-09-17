США передали Украине грант в полтора миллиарда долларов

В бюджет Украины поступил последний грант США в $1,5 миллиарда из средств целевого фонда Всемирного банка (ВБ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина Незалежной на правительственном портале.

"В государственный бюджет Украины поступил грант в размере $1,5 миллиарда. Это последний транш грантовых средств из $4,5 миллиарда, предоставленных Соединёнными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине", — говорится в сообщении.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, эти средства направят на возмещение расходов за пенсионные выплаты и отдельные программы государственной социальной помощи: оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и прочее.

Сегодня на Украине, как подчеркнули в министерстве, реализуется совместный с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проект "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине" на общую сумму $7,3 миллиарда.

Всего же с начала спецоперации на Украине при содействии Всемирного банка США предоставили Киеву $8,5 миллиарда грантовой помощи.