Эрдоган: Азербайджан завершил "военную операцию" на границе с Арменией
Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.
По словам турецкого лидера, для Еревана важно как можно скорее отказаться от провокаций против Баку, действовать в соответствии со взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Анкара желает, чтобы процессы нормализации в регионе были успешно завершены, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго.
Эрдоган добавил, что 20 октября посетит Зангеланский район в Карабахе, где вместе с Алиевым откроет аэропорт.
"Он сказал: "После открытия мы отправимся в Джебраильский район". Мы согласились. Может быть, он пригласит туда и некоторых лидеров", — уточнил президент Турции.
Напомним: официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии. Сегодня, 17 сентября, армянский премьер Никол Пашинян в разговоре с главой ЕС Шарлем Мишелем заявил о сохраняющейся напряжённой обстановке на границе с Азербайджаном.
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