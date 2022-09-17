Эрдоган: Азербайджан завершил "военную операцию" на границе с Арменией

Азербайджан завершил военную операцию на границе с Арменией. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Азербайджан заявил о завершении операции, начатой в ответ на провокации Армении. Поскольку операция уже завершена, нет смысла обсуждать её сейчас. Согласно информации, которую я получил от господина Ильхама, наши азербайджанские братья сейчас переместились на безопасную позицию", — сказал Эрдоган журналистам по возвращении из Самарканда.

По словам турецкого лидера, для Еревана важно как можно скорее отказаться от провокаций против Баку, действовать в соответствии со взятыми на себя ранее обязательствами и сосредоточиться на мире и сотрудничестве. Анкара желает, чтобы процессы нормализации в регионе были успешно завершены, а региональный мир и стабильность были обеспечены надолго.

Эрдоган добавил, что 20 октября посетит Зангеланский район в Карабахе, где вместе с Алиевым откроет аэропорт.