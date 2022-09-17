Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд

Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд (International Court of Justice). Об этом госагентству "Арменпресс" сообщила пресс-секретарь представительства республики в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

"Армения подала заявление в Международный суд на основании военных преступлений со стороны Азербайджана", — сказала она.