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17 сентября, 11:51

Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд

Пресс-секретарь Армении в ЕСПЧ: Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд

Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд (International Court of Justice). Об этом госагентству "Арменпресс" сообщила пресс-секретарь представительства республики в ЕСПЧ Асмик Самвелян.

"Армения подала заявление в Международный суд на основании военных преступлений со стороны Азербайджана", — сказала она.

По словам Самвелян, письмо уже было отправлено, однако официально оно будет опубликовано только 19 сентября.

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Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera / SOPA Images / LightRocket

Григорий Воронцов

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