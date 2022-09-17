Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд
Пресс-секретарь Армении в ЕСПЧ: Армения подала жалобу на Азербайджан в Международный суд
Армения подала жалобу против Азербайджана в Международный суд (International Court of Justice). Об этом госагентству "Арменпресс" сообщила пресс-секретарь представительства республики в ЕСПЧ Асмик Самвелян.
"Армения подала заявление в Международный суд на основании военных преступлений со стороны Азербайджана", — сказала она.
По словам Самвелян, письмо уже было отправлено, однако официально оно будет опубликовано только 19 сентября.
Напомним, официальный Ереван 13 сентября заявил об ударах Азербайджана по приграничным городам. Ситуацию прокомментировали и в Баку: Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе. После этого в Армению прибыла оперативная группа Объединённого штаба ОДКБ. 14 сентября Азербайджан предложил Армении гуманитарное прекращение огня, в итоге сторонам удалось договориться о перемирии.
Getty Images / Diego Herrera / SOPA Images / LightRocket