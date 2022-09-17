Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется

После переговоров по разрешению вооружённого киргизско-таджикского конфликта обстановка на границе двух стран стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Согдийской области Таджикистана.

Сегодня утром в субботу, 17 сентября, совместная Комиссия по стабилизации обстановки в приграничных районах Таджикистана и Киргизии продолжила выполнять работу.