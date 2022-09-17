Обстановка на границе Таджикистана и Киргизии стабилизируется
После переговоров по разрешению вооружённого киргизско-таджикского конфликта обстановка на границе двух стран стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Согдийской области Таджикистана.
Сегодня утром в субботу, 17 сентября, совместная Комиссия по стабилизации обстановки в приграничных районах Таджикистана и Киргизии продолжила выполнять работу.
"После переговоров делегаций Таджикистана и Киргизии ситуация на границе постепенно стабилизируется, жители возвращаются к повседневной жизни", — указано в сообщении пресс-службы.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / Максим Слуцкий