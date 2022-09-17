НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 сентября, 14:38

Ключевой футболист сборной России получил травму ноги перед матчем с Киргизией

Дивеев травмировал ногу перед тем, как отправиться в сборную России

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму ноги в матче десятого тура чемпионата России против "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Состоявшаяся на столичном стадионе "Лужники" встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу автозаводцев. Дивеев покинул поле из-за травмы на 86-й минуте. Главный тренер красно-синих Владимир Федотов оценивает повреждение защитника как серьёзное.

"На основании данных клинического осмотра у Игоря Дивеева выявлено подозрение на повреждение межберцового синдесмоза. Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, по результатам которого будут определены локализация и степень повреждения", — заявили в армейском клубе.

Сборная России по футболу назвала окончательный состав на сентябрьский сбор

Сборная России по футболу назвала окончательный состав на сентябрьский сбор

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. Перед игрой наставник нашей команды Валерий Карпин вызвал Дивеева на сбор. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.

В ноябре сборная России планирует провести ещё две встречи — дома с Боснией и Герцеговиной и на выезде против команды Ирана. Добавим, что матч с Киргизией станет для команды Валерия Карпина первым в этом году.

Обложка ©

ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров