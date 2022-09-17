Ключевой футболист сборной России получил травму ноги перед матчем с Киргизией

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму ноги в матче десятого тура чемпионата России против "Торпедо". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Состоявшаяся на столичном стадионе "Лужники" встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу автозаводцев. Дивеев покинул поле из-за травмы на 86-й минуте. Главный тренер красно-синих Владимир Федотов оценивает повреждение защитника как серьёзное.

"На основании данных клинического осмотра у Игоря Дивеева выявлено подозрение на повреждение межберцового синдесмоза. Сегодня вечером будет проведено дополнительное обследование, по результатам которого будут определены локализация и степень повреждения", — заявили в армейском клубе.

Ранее Лайф сообщал, что ближайшую товарищескую встречу сборная России проведёт 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. Перед игрой наставник нашей команды Валерий Карпин вызвал Дивеева на сбор. С 19 по 22 сентября игроки будут тренироваться на базе в подмосковном Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.