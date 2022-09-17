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17 сентября, 12:55

Громкая сенсация в "Лужниках": "Торпедо" победило ЦСКА, выиграв первый за семь лет матч в РПЛ

Гол Шапича принёс "Торпедо" победу над ЦСКА в московском дерби

"Торпедо" взяло верх над ЦСКА в московском дерби в рамках десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча состоялась на столичном стадионе "Лужники". Судил игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.

Единственный гол на 33-й минуте забил сербский защитник автозаводцев Стефан Шапич. Он неотразимо пробил с линии вратарской после подачи Игоря Смольникова со штрафного.

"Торпедо" обыграло "Сочи" в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

"Торпедо" обыграло "Сочи" в Кубке России, одержав первую победу в сезоне

Для "Торпедо" победа стала первой в РПЛ с 2015 года. Команда набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице чемпионата России екатеринбургский "Урал", занимающий предпоследнее, 15-е, место. ЦСКА с 20 баллами остался на второй позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. Десятый тур

"Торпедо" – ЦСКА — 1:0

Гол: Шапич 33' (1:0)

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ПФК ЦСКА

Роман Фейгин

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