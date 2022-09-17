Громкая сенсация в "Лужниках": "Торпедо" победило ЦСКА, выиграв первый за семь лет матч в РПЛ

"Торпедо" взяло верх над ЦСКА в московском дерби в рамках десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 1:0. Встреча состоялась на столичном стадионе "Лужники". Судил игру арбитр из Москвы Павел Шадыханов.

Единственный гол на 33-й минуте забил сербский защитник автозаводцев Стефан Шапич. Он неотразимо пробил с линии вратарской после подачи Игоря Смольникова со штрафного.

Для "Торпедо" победа стала первой в РПЛ с 2015 года. Команда набрала четыре очка и догнала в турнирной таблице чемпионата России екатеринбургский "Урал", занимающий предпоследнее, 15-е, место. ЦСКА с 20 баллами остался на второй позиции.