Прощание с режиссёром Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма"

Прощание с режиссёром, народным артистом РСФСР и сценаристом Игорем Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдёт в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Фёдоровича на Северном кладбище", — говорится в сообщении.

Указывается, что на том же кладбище похоронена мать кинорежиссёра Игоря Масленникова.