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17 сентября, 14:39

Прощание с режиссёром Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма"

Прощание с режиссёром, народным артистом РСФСР и сценаристом Игорем Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.

"Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдёт в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Фёдоровича на Северном кладбище", — говорится в сообщении.

Указывается, что на том же кладбище похоронена мать кинорежиссёра Игоря Масленникова.

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Ранее Лайф писал, что на 91-м году жизни скончался режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников. Похоронами кинодеятеля намерен заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.

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Kinopoisk

Светлана Оперук
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