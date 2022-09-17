Прощание с режиссёром Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма"
Прощание с режиссёром, народным артистом РСФСР и сценаристом Игорем Масленниковым состоится в конце недели в павильоне "Ленфильма". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киностудии.
"Предварительно, прощание состоится в конце недели. Оно пройдёт в первом павильоне киностудии. Похоронят Игоря Фёдоровича на Северном кладбище", — говорится в сообщении.
Указывается, что на том же кладбище похоронена мать кинорежиссёра Игоря Масленникова.
Ранее Лайф писал, что на 91-м году жизни скончался режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников. Похоронами кинодеятеля намерен заниматься Союз кинематографистов Санкт-Петербурга.