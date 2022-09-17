Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов

Российский шоумен Максим Галкин* прокомментировал попадание в реестр физлиц-иноагентов словами, что всё равно продолжит использовать в своих выступлениях политические шутки. Видеообращение он выложил в соцсетях, отметив, что повод для такого решения надуманный.

"Конечно, повод надуманный, почему это происходит, я не знаю, какие цели преследуются, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Как раньше я шутил над политиками нашими, так дальше и буду продолжать шутить и считаю это нормальным и моим правом на труд", — сказал он.