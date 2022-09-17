НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 сентября, 14:31

Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов

Галкин заявил, что не откажется от политических шуток после признания иноагентом

Российский шоумен Максим Галкин* прокомментировал попадание в реестр физлиц-иноагентов словами, что всё равно продолжит использовать в своих выступлениях политические шутки. Видеообращение он выложил в соцсетях, отметив, что повод для такого решения надуманный.

"Конечно, повод надуманный, почему это происходит, я не знаю, какие цели преследуются, я не знаю. От жанра юмора и сатиры я отказываться в угоду политической конъюнктуре не буду. Как раньше я шутил над политиками нашими, так дальше и буду продолжать шутить и считаю это нормальным и моим правом на труд", — сказал он.

По его словам, он действительно когда-то получал деньги с Украины, но, однако, было это около десяти лет назад.

Лоза предсказал иноагенту Галкину страшное наказание

Лоза предсказал иноагенту Галкину страшное наказание

Напомним: 16 сентября Минюст РФ включил телеведущего и комика Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов. Согласно информации ведомства, юморист занимается политической деятельностью и получает доходы с Украины.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Джапаридзе

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров