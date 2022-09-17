Эрдоган назвал плодотворной встречу с Путиным на полях ШОС

Встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) была "плодотворной". Об этом заявил сам турецкий лидер по возвращении из Самарканда.

"На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам", — сказал Эрдоган журналистам.

Он также выразил надежду, что эти консультации и контакты приведут к хорошим результатам.