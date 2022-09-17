H&M решила покинуть рынок Белоруссии

H&M планирует покинуть белорусский рынок, магазины шведской торговой сети будут открыты для продажи оставшихся товаров. Об этом изданию Onliner рассказали в пресс-службе компании. По данным СМИ, торговые точки в стране были закрыты в начале марта этого года.

"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", — отметили в H&M.

Изначально планировалось открыть магазины в августе, однако этого не произошло. Теперь же торговые точки должны быть снова доступны для покупателей 19 сентября. В этот день станет ясно, есть ли скидки на распродажу оставшегося товара.