H&M решила покинуть рынок Белоруссии
H&M покинет Белоруссию, магазины будут открыты для продажи оставшихся товаров
H&M планирует покинуть белорусский рынок, магазины шведской торговой сети будут открыты для продажи оставшихся товаров. Об этом изданию Onliner рассказали в пресс-службе компании. По данным СМИ, торговые точки в стране были закрыты в начале марта этого года.
"Мы временно вновь откроем наши три магазина для продажи оставшихся товаров и будем держать их открытыми в течение ограниченного периода времени", — отметили в H&M.
Изначально планировалось открыть магазины в августе, однако этого не произошло. Теперь же торговые точки должны быть снова доступны для покупателей 19 сентября. В этот день станет ясно, есть ли скидки на распродажу оставшегося товара.
Ранее Лайф писал, что H&M начала ввозить в Россию новую коллекцию. Это происходит на фоне заявлений об уходе из страны и финальной распродаже товаров.
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ТАСС / Артём Геодакян