Пасечник: Киевский режим может готовить новые провокации в Купянске и других городах
В скором времени могут появиться новые провокации киевского режима по примеру Бучи в Купянске и других населённых пунктах. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
"Было совершенно очевидно, что в Изюме, Купянске и других населённых пунктах киевский режим будет готовить провокации по примеру Бучи", — приводит его слова ТАСС.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов предрёк президенту Владимиру Зеленскому будущее в тюремной камере. По словам парламентария, политика украинского лидера — это серьёзное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа.
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