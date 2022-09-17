Пасечник: Киевский режим может готовить новые провокации в Купянске и других городах

В скором времени могут появиться новые провокации киевского режима по примеру Бучи в Купянске и других населённых пунктах. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Было совершенно очевидно, что в Изюме, Купянске и других населённых пунктах киевский режим будет готовить провокации по примеру Бучи", — приводит его слова ТАСС.