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17 сентября, 13:52

Пасечник: Киевский режим может готовить новые провокации в Купянске и других городах

В скором времени могут появиться новые провокации киевского режима по примеру Бучи в Купянске и других населённых пунктах. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

"Было совершенно очевидно, что в Изюме, Купянске и других населённых пунктах киевский режим будет готовить провокации по примеру Бучи", — приводит его слова ТАСС.

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Telegram-канал Леонида Пасечника

Артур Лапсаков

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