"Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию", — сказал он.

По мнению Уитона, кризис на Украине в ближайшее время не закончится. При этом ни Вашингтон, ни Лондон не волнует, как много людей погибнет при этих обстоятельствах. А вместе с тем экс-сотрудник Госдепа убеждён: Киев имеет достаточно весомые причины для отказа от некоторых украинских территорий. Речь идёт о тех субъектах, которые в этническом плане являются русскими, их население русскоговорящее, а мироощущение этих регионов отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе Незалежной, объяснил Уитон. А ещё он подчеркнул, что США должны быть более сдержанны в тот момент, пока помогают Киеву и настраивают его против Москвы, ведь РФ считает ВСУ американской прокси-армией.