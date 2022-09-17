Бывший сотрудник Госдепа заявил о стремлении США и Британии обескровить Россию
Экс-сотрудник Госдепа Уитон: США не позволяют Украине начать переговоры с Россией
Соединённые Штаты и Великобритания не позволяют Украине начать переговоры с Россией и закончить кризис, власти этих стран пытаются обескровить РФ. Такое заявление в беседе с ведущим телеканала Fox Business сделал бывший сотрудник Госдепа Кристиан Уитон.
"Украина может начать переговоры с Россией и прекратить кровопролитие. Но я не уверен, что, во-первых, США, а во-вторых, Лондон хотят этого. Они рассчитывают, что продолжение конфликта — отличная возможность попытаться обескровить Россию", — сказал он.
По мнению Уитона, кризис на Украине в ближайшее время не закончится. При этом ни Вашингтон, ни Лондон не волнует, как много людей погибнет при этих обстоятельствах. А вместе с тем экс-сотрудник Госдепа убеждён: Киев имеет достаточно весомые причины для отказа от некоторых украинских территорий. Речь идёт о тех субъектах, которые в этническом плане являются русскими, их население русскоговорящее, а мироощущение этих регионов отличается от областей, расположенных ближе к центру и на западе Незалежной, объяснил Уитон. А ещё он подчеркнул, что США должны быть более сдержанны в тот момент, пока помогают Киеву и настраивают его против Москвы, ведь РФ считает ВСУ американской прокси-армией.
Ранее власти США посоветовали перестать провоцировать Россию на Украине. Дело в том, что Вашингтон не хочет нагнетать конфликт с Москвой до критической массы. Так, если Запад не перестанет наращивать военные поставки для Украины, то Россия может решиться на ядерную эскалацию.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / belarusmfa