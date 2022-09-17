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17 сентября, 13:41

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Иван Приходько.

"Увы, список погибших увеличился до трёх человек. И одиннадцать человек получили ранения", — написал он.

Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, снаряд в том числе попал в жилой дом на улице Ртутной. По его словам, жилище на улице Дятлова из-за случившегося сгорело. А соседний дом в результате инцидента получил серьёзные повреждения. Кроме того, ущерб нанесён залу фехтования ДЮСШ № 3 в переулке Жуковского, д. 1 и детскому саду № 57 в переулке Жуковского, д. 12.

Отметим, что сегодня украинские военные уже трижды обстреляли Горловку. Огонь вёлся из тяжёлой артиллерии, было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Никита Осипов

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