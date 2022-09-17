Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Три человека погибли и одиннадцать пострадали при обстреле Горловки со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в телеграм-канале заявил мэр города Иван Приходько.
"Увы, список погибших увеличился до трёх человек. И одиннадцать человек получили ранения", — написал он.
Приходько сообщил, что украинские военные обстреляли Никитовский район Горловки, снаряд в том числе попал в жилой дом на улице Ртутной. По его словам, жилище на улице Дятлова из-за случившегося сгорело. А соседний дом в результате инцидента получил серьёзные повреждения. Кроме того, ущерб нанесён залу фехтования ДЮСШ № 3 в переулке Жуковского, д. 1 и детскому саду № 57 в переулке Жуковского, д. 12.
Отметим, что сегодня украинские военные уже трижды обстреляли Горловку. Огонь вёлся из тяжёлой артиллерии, было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм.
Ранее Лайф писал, что здание драматического театра в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
ТАСС / Таисия Воронцова