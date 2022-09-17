Власти Запорожья потребовали признать ГУР и СБУ террористическими организациями

Главное управление разведки и Служба безопасности Украины готовят и проводят многочисленные теракты, диверсии и убийства людей, поэтому эти организации необходимо признать террористическими. Такое заявление в эфире радио "Комсомольская правда" сделал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Здесь необходимо признание этого злокачественного образования — государства [Украина] террористической организацией. Если всё государство тяжело признать, то как минимум Главное управление разведки Зеленского, СБУ и прочие структуры, которые проводят теракты, признавать надо", — сказал он.

По словам Рогова, уровень терроризма, распространяемого киевским режимом, зашкаливает и это не скрывают украинские власти. Так, советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк признал ответственность страны за удары по Херсону, а также обрадовался гибели семьи в Бердянске, где девочка осталась в результате сиротой, подчеркнул представитель власти Запорожской области.