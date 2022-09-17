Бабиков выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества по летнему биатлону

Россиянин Антон Бабиков выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят на его родине, в Раубичах.

Бабиков преодолел дистанцию в 12,5 километра за 34 минуты 22,4 секунды, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах. Второе место занял ещё один россиянин, Кирилл Бажин, отставший от победителя на 10,8 секунды. Третьим с проигрышем в 35 секунд стал белорусский спортсмен Антон Смольский, ранее показавший лучший результат в спринте.