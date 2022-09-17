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17 сентября, 13:22

Здание драмтеатра в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ

<p>Попадание в администрацию Ворошиловского района Донецка. Обложка Telegram / <a href="https://t.me/kulemzin_donetsk/8385" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей КулемZин</a></p>

Попадание в администрацию Ворошиловского района Донецка. Обложка Telegram / Алексей КулемZин

Здание драматического театра в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Офисное здание, здание драматического театра", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие инфраструктурные объекты в результате атаки получили повреждения.

Также, по словам градоначальника, было повреждено здание администрации Ворошиловского района.

Пушилин приехал на место обстрела в Донецке

Пушилин приехал на место обстрела в Донецке

Ранее Кулемзин сообщил, что под обстрел ВСУ попали несколько районов Донецка — Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский. Атаку города украинские военные ведут с самого утра 17 сентября. По последним данным, в результате погибли четыре мирных жителя, среди которых трое мужчин и одна женщина. Также в Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.

Наталья Исакова

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