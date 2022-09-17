Здание драмтеатра в Донецке оказалось повреждено в результате обстрела ВСУ
Попадание в администрацию Ворошиловского района Донецка. Обложка Telegram / Алексей КулемZин
Здание драматического театра в Ворошиловском районе Донецка оказалось повреждено в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Офисное здание, здание драматического театра", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, какие инфраструктурные объекты в результате атаки получили повреждения.
Также, по словам градоначальника, было повреждено здание администрации Ворошиловского района.
Ранее Кулемзин сообщил, что под обстрел ВСУ попали несколько районов Донецка — Ворошиловский, Куйбышевский и Кировский. Атаку города украинские военные ведут с самого утра 17 сентября. По последним данным, в результате погибли четыре мирных жителя, среди которых трое мужчин и одна женщина. Также в Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.