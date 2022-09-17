НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 сентября, 10:48

Число погибших от обстрелов ВСУ в Донецке выросло до четырёх

Число погибших в ходе обстрела Донецка украинскими войсками выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Уже известно о четырёх погибших. Анкетные данные уточняются", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что в Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.

Осколки САУ Caesar в Донецке. Обложка © Telegram-канал / Типичный Донецк

ВСУ обстреливают центр Донецка

ВСУ обстреливают центр Донецка

Ранее Кулемзин сообщил о гибели жителя Петровского района Донецка. Обстрел города украинские военные ведут с самого утра 17 сентября.

Обложка ©

Кадр видео Telegram-канала / Типичный Донецк

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров