Число погибших от обстрелов ВСУ в Донецке выросло до четырёх
Число погибших в ходе обстрела Донецка украинскими войсками выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Уже известно о четырёх погибших. Анкетные данные уточняются", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что в Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.
Осколки САУ Caesar в Донецке. Обложка © Telegram-канал / Типичный Донецк
Ранее Кулемзин сообщил о гибели жителя Петровского района Донецка. Обстрел города украинские военные ведут с самого утра 17 сентября.
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Кадр видео Telegram-канала / Типичный Донецк