Число погибших от обстрелов ВСУ в Донецке выросло до четырёх

Число погибших в ходе обстрела Донецка украинскими войсками выросло до четырёх. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"Уже известно о четырёх погибших. Анкетные данные уточняются", — написал он в телеграм-канале, уточнив, что в Ворошиловском районе города обнаружены осколки от снарядов гаубицы Caesar.

Осколки САУ Caesar в Донецке. Обложка © Telegram-канал / Типичный Донецк