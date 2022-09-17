Зеленский удалил снимок бойца ВСУ с символом дивизии СС "Мёртвая голова" на форме

Украинский лидер Владимир Зеленский удалил фото бойца Вооружённых сил Украины, на форме которого была изображена нацистская символика — эмблема немецкой дивизии СС "Мертвая голова". На снимке был показан солдат Незалежной, который стоит спиной к президенту страны.

Изображение было сделано в городе Изюме Харьковской области. Отметим, что на данный момент этого фото нет ни в одной социальной сети Зеленского.

Лайф напоминает, что Зеленский опубликовал фото бойца ВСУ в форме с эмблемой дивизии СС "Мёртвая голова" 14 сентября. А 9 мая этого года украинский лидер тоже разместил в соцсети серию скандальных снимков, на одном из которых у украинского военного заметили такой же символ. В тот же день пост был отредактирован, а фото с нацистской символикой на форме солдата ВСУ удалено.