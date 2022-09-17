В Польше открыли судоходный канал через Балтийскую косу

В Польше прошла торжественная церемония открытия нового судоходного канала через Балтийскую косу в обход российских вод. Трансляция мероприятия велась польским телевидением.

Ранее корабли проходили в Вислинский залив и в Эльблонг через территориальные воды Российской Федерации. Этот режим регулируется специальным контрактом на навигационные права, заключённым между государствами.

На открытии канала присутствовал президент Польши Анджей Дуда, он назвал происходящее "большой победой Польши". По его словам, серьёзное государство "не может позволить себе быть зависимым". Кроме того, польский лидер подчеркнул, что построить этот водный путь было необходимо, "чтобы не нужно было спрашивать согласия страны, которая не является дружественным нам государством".

"Открытие канала укрепит наш суверенитет от России", — резюмировал он.