Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении соглашений и обстреле погранзаставы

Таджикистан нарушил договорённости с киргизской стороной о прекращении огня и обстрелял погранзаставу. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Государственного комитета нацбезопасности Киргизии.

"Нарушив в очередной раз все договорённости о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы Карамык (город в Киргизии. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.