Киргизия обвинила Таджикистан в нарушении соглашений и обстреле погранзаставы
Погранслужба Киргизии: Таджикистан нарушил договорённости о прекращении огня
Таджикистан нарушил договорённости с киргизской стороной о прекращении огня и обстрелял погранзаставу. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной службы Государственного комитета нацбезопасности Киргизии.
"Нарушив в очередной раз все договорённости о прекращении огня и отводе войск и сил от линии границы, таджикская сторона открыла огонь из стрелкового и группового оружия по пограничникам заставы Карамык (город в Киргизии. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Как рассказывал Лайф, утром 16 сентября в Киргизии сообщили об обстреле её пограничников со стороны Таджикистана. Атаке подверглось сразу несколько киргизских погранотрядов. Из районов на границе двух стран началась эвакуация мирных жителей. Позднее в ОДКБ призвали прекратить огонь на границе Киргизии и Таджикистана. Власти двух стран договорились о прекращении огня, однако затем появились сообщения, что вновь была слышна стрельба. Сегодня, 17 сентября, после нескольких обстрелов в Баткенской области Киргизии был введён режим ЧС.
ТАСС / IGOR KOVALENKO