В пригороде Нижнего Новгорода обрушился автомобильный мост
Последствия разрушения моста. Обложка © ГУ МЧС России по Нижегородской области
В Нижегородской области частично обрушился мост на дороге регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.
"В 12:50 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном обрушении автомобильного моста на автодороге регионального значения Воротынец – Спасское – Сергач в районе села Покров-Майдан", — говорится в сообщении.
Последствия разрушения моста. Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области
Согласно информации пресс-службы ведомства, жертв и пострадавших в результате случившегося нет. На данный момент движение по мосту перекрыто, водителям предлагают совершать объезд по дороге Спасское – Варганы. На кадрах с места происшествия видно серьёзное обрушение моста, тем не менее большая часть конструкции всё же сохранилась.
Ранее Лайф писал, что на Кубани грузовик обрушил автомобильный мост через реку. Всё произошло недалеко от Ильского городского поселения. Один из свидетелей происшествия рассказал, что переход развалился прямо у него на глазах.