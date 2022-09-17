В пригороде Нижнего Новгорода обрушился автомобильный мост

В Нижегородской области частично обрушился мост на дороге регионального значения. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по региону.

"В 12:50 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном обрушении автомобильного моста на автодороге регионального значения Воротынец – Спасское – Сергач в районе села Покров-Майдан", — говорится в сообщении.

Последствия разрушения моста. Фото © ГУ МЧС России по Нижегородской области

Согласно информации пресс-службы ведомства, жертв и пострадавших в результате случившегося нет. На данный момент движение по мосту перекрыто, водителям предлагают совершать объезд по дороге Спасское – Варганы. На кадрах с места происшествия видно серьёзное обрушение моста, тем не менее большая часть конструкции всё же сохранилась.