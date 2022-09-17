В Японии эвакуируют людей из-за тайфуна

По меньшей мере 826 тысяч человек на юго-западном японском острове Кюсю получили рекомендации оставить свои дома и переместиться в эвакуационные центры из-за надвигающегося тайфуна "Нанмадол". Об этом сообщил телеканал NHK.

Тайфун в Японии. Видео © Twitter / hoshikarasu

Главным образом рекомендации касаются жителей городов Миядзаки, Кагосима и некоторых районов префектуры Кумамото. Сейчас тайфун находится в непосредственной близости от Кюсю. Скорость ветра в его пределах составляет 55 м/с с порывами до 75 м/с. Однако при этом скорость его перемещения довольно невысока — около 20 км/ч. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие два дня в ряде префектур на юго-западе Японии выпадет более 500 мм осадков.

Кроме того, из-за непогоды отменено более 470 авиарейсов, запланированных на субботу и воскресенье. Также в воскресенье приостановят движение экспрессов на Кюсю.

Метеорологическое управление Японии отмечает, что "Нанмадол" является сильным тайфуном, представляющим опасность. Жителям регионов, проживающих в зоне его прохождения, рекомендовано по возможности оставаться дома, а в случае необходимости эвакуироваться в специальные центры, оборудованные в школах и муниципальных зданиях.