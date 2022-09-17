"Разделяю озабоченность": Президент Австрии выступил в поддержку протестующих из-за роста цен граждан
Президент Австрии выступил в поддержку протестующих из-за роста цен граждан
Австрийский президент Александер Ван дер Беллен выступил в поддержку протестующих из-за увеличения цен граждан. Массовые митинги, инициированные федерацией профсоюзов, сегодня, 17 сентября, проходят по всей Австрии.
"Как федеральный президент я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и её последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников", — написал Ван дер Беллен в своём твиттере.
Он также пообещал, что власти страны непременно будут работать над социальной защитой от экономического кризиса. При этом какие-либо конкретные меры по поддержке граждан президент Австрии называть не стал.
Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг допустил постепенное снятие санкций с России. Вместе с тем он отметил, что Вена могла бы стать местом проведения переговоров между Москвой и Киевом.
Twitter / A. Van der Bellen