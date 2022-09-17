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17 сентября, 12:27

"Разделяю озабоченность": Президент Австрии выступил в поддержку протестующих из-за роста цен граждан

Президент Австрии выступил в поддержку протестующих из-за роста цен граждан

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен выступил в поддержку протестующих из-за увеличения цен граждан. Массовые митинги, инициированные федерацией профсоюзов, сегодня, 17 сентября, проходят по всей Австрии.

"Как федеральный президент я не хожу на демонстрации, но разделяю озабоченность. Безудержная инфляция и её последствия оказывают огромное давление на многих сотрудников", — написал Ван дер Беллен в своём твиттере.

Он также пообещал, что власти страны непременно будут работать над социальной защитой от экономического кризиса. При этом какие-либо конкретные меры по поддержке граждан президент Австрии называть не стал.

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Ранее Лайф рассказывал, что глава МИД Австрии Александер Шалленберг допустил постепенное снятие санкций с России. Вместе с тем он отметил, что Вена могла бы стать местом проведения переговоров между Москвой и Киевом.

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Twitter / A. Van der Bellen

Наталья Исакова

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