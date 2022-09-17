Токаев подписал закон о семилетнем президентском сроке и переименовании столицы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал принятые поправки в конституцию страны, согласно которым главу государства будут избирать на один семилетний срок, а название столицы меняется с Нур-Султана на Астану. Об этом сообщает его пресс-служба.
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнения в Конституцию Республики Казахстан", — сказано в записи.
Напомним, Парламент Казахстана принял поправки в конституцию о переименовании столицы и семилетнем сроке президентства 16 сентября. Закон был принят депутатами единогласно.
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