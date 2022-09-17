В Госдуме жёстко отреагировали на обвинения Госдепа в нарушениях на выборах

Соединённым Штатам Америки стоит заняться своей избирательной системой, а не поучать Россию. Об этом в телеграм-канале заявил председатель Комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв. Так депутат отреагировал на предъявленные России обвинения американского Госдепартамента в многочисленных нарушениях во время прошедших региональных и муниципальных выборов.

"Нашу страну в очередной раз поучают те, у кого из года в год остро стоит вопрос о фальсификации собственных итогов выборов. Властям США давно пора озаботиться собственной избирательной системой, при которой игнорируется воля большинства", — подчеркнул Пискарёв.

Парламентарий также напомнил, что в Америке контроль и наблюдение за выборами носят условный характер, а голосование до сих пор в массовом порядке происходит по почте.