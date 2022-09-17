НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 сентября, 13:09

Киножена доктора Ватсона рассказала, почему называла "котиком" режиссёра Масленникова

Актриса Зинченко рассказала, что больше всего её восхищало в режиссёре Масленникове

Скончавшийся режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников был замечательным человеком и профессионалом своего дела. Так о нём отзывается актриса Екатерина Зинченко, сыгравшая роль жены и верного помощника доктора Ватсона в культовой картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

"Мне было очень приятно, что он доверил мне роль мисс Морстэн. Я называла его Игорь "котик". У него были такие усы, как у Чеширского Кота", — приводит телеканал "360" слова артистки.

Зинченко подчеркнула, что с Масленниковым было крайне комфортно работать, так как он был добрейшем человеком. По её словам, даже если он и делал какие-то замечания, то это никогда не было грубо.

Не дожил день до 96-летия: Умер актёр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Не дожил день до 96-летия: Умер актёр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Ранее Лайф сообщал, что на 91-м году жизни скончался режиссёр Игорь Масленников. Огромную известность он получил благодаря работе над циклом кинокартин "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и трилогией "Зимняя вишня".

Обложка ©

ТАСС / Юрий Белинский

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров