Киножена доктора Ватсона рассказала, почему называла "котиком" режиссёра Масленникова

Скончавшийся режиссёр фильмов про Шерлока Холмса Игорь Масленников был замечательным человеком и профессионалом своего дела. Так о нём отзывается актриса Екатерина Зинченко, сыгравшая роль жены и верного помощника доктора Ватсона в культовой картине "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

"Мне было очень приятно, что он доверил мне роль мисс Морстэн. Я называла его Игорь "котик". У него были такие усы, как у Чеширского Кота", — приводит телеканал "360" слова артистки.

Зинченко подчеркнула, что с Масленниковым было крайне комфортно работать, так как он был добрейшем человеком. По её словам, даже если он и делал какие-то замечания, то это никогда не было грубо.