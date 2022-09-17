Не дожил день до 96-летия: Умер актёр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

Умер американский актёр Генри Сильва, известный благодаря ролям в фильмах "Одиннадцать друзей Оушена", "Маньчжурский кандидат" и других. Артиста не стало в возрасте 95 лет, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Смерть Сильвы наступила от естественных причин. Он скончался в минувшую среду, 14 сентября, в больнице кино и телевидения в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. До 96-летия актёр не дожил всего лишь день.

Генри Сильва родился 15 сентября в 1928 году в Нью-Йорке. В 13 лет он бросил школу и стал посещать уроки актёрской игры, подрабатывая официантом. В 1952 году ему удалось получить первую роль в фильме "Вива, Сапата!". Также Сильву прославили роли в таких кинолентах, как "Над законом", "Дик Трейси", "Кодекс молчания", "Босс", "Охота на человека", "Джонни Кул". В основном артист играл отрицательных персонажей: гангстеров или головорезов. Также он озвучил Бейна в мультсериалах "Бэтмен" и "Супермен".