В Пермском университете почтят память жертв стрельбы 20 сентября
В Пермском вузе 20 сентября объявят минуту молчания в память о погибших при стрельбе
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы в 2021 году. Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения.
"В 13:30 (11:30 мск. — Прим. Лайфа) в кампусе Пермского университета будет объявлена минута молчания в память о погибших. Объявление и метроном прозвучат из динамиков "Радио ПГУ", — сказано в сообщении.
В вузе добавили, что в тот же день в Студенческом дворце культуры состоится концерт классической музыки, инициаторами которого были учащиеся. Для гостей выступят Академический хор, инструментальный и танцевальный коллективы, а также сольные исполнители университета.
Кроме того, ожидается дискуссия о причинах эскалации насилия в школах и вузах, которую проведёт доктор философских наук Лева Мусаелян. Завершит день "Важный вечер" — встреча, которая направлена на поддержку студентов и сотрудников университета. В ходе мероприятия участники смогут побеседовать с экспертами-психологами. Известно также, что место для возложения цветов будет находиться у восточного входа на территорию кампуса вуза и будет доступно для всех горожан.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. Вооружённый студент в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. В результате погибло шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу. Сейчас дело Бекмансурова рассматривает Пермский краевой суд, обвиняемый вину признал.
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ТАСС / EPA / STRINGER