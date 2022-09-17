В Пермском университете почтят память жертв стрельбы 20 сентября

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) 20 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах стрельбы в 2021 году. Об этом говорится в заявлении на сайте учреждения.

"В 13:30 (11:30 мск. — Прим. Лайфа) в кампусе Пермского университета будет объявлена минута молчания в память о погибших. Объявление и метроном прозвучат из динамиков "Радио ПГУ", — сказано в сообщении.

В вузе добавили, что в тот же день в Студенческом дворце культуры состоится концерт классической музыки, инициаторами которого были учащиеся. Для гостей выступят Академический хор, инструментальный и танцевальный коллективы, а также сольные исполнители университета.