"Как наивны наши политики": Французы назвали "смертью Европы" строительство "Силы Сибири – 2"
Читатели Le Figaro пожалели ЕС из-за строительства газопровода "Сила Сибири – 2"
Читатели французской газеты Le Figaro не на шутку обеспокоились перспективами строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который может пролегать между Россией и Китаем. В комментариях под новостью о новом российском проекте юзеры выразили негодование и призвали к ответу политиков Евросоюза.
В частности, комментаторы высмеяли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за провальную политику в адрес Москвы, а также отметили, что теперь промышленное соревнование с Китаем будет окончено вечным поражением ЕС. Один из пользователей обратил внимание на то, что КНР уже через несколько лет получит более дешёвую энергию в долгосрочной перспективе, а вот будущее Европы представляется весьма туманным.
"Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени", — высказался один из читателей.
"Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с "Северным потоком — 2" и погубив этот проект с помощью руководства Германии", — поддержал другой.
"Ничего хорошего для Европы. Это ускорит новую иерархию человечества: Китай будет править миром", — добавил третий.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай. Вместе с тем Миллер напомнил о работе над проектом магистрального газопровода через Монголию "Союз Восток", который станет продолжением "Силы Сибири – 2". Начало строительных работ по этому проекту запланировано на 2024 год.
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