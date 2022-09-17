"Как наивны наши политики": Французы назвали "смертью Европы" строительство "Силы Сибири – 2"

Читатели французской газеты Le Figaro не на шутку обеспокоились перспективами строительства газопровода "Сила Сибири – 2", который может пролегать между Россией и Китаем. В комментариях под новостью о новом российском проекте юзеры выразили негодование и призвали к ответу политиков Евросоюза.

В частности, комментаторы высмеяли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за провальную политику в адрес Москвы, а также отметили, что теперь промышленное соревнование с Китаем будет окончено вечным поражением ЕС. Один из пользователей обратил внимание на то, что КНР уже через несколько лет получит более дешёвую энергию в долгосрочной перспективе, а вот будущее Европы представляется весьма туманным.

"Можно умереть от смеха! Боже, как наивны оказались наши политики, которые думали поставить Россию на колени", — высказался один из читателей.

"Это сигнализирует об экономической смерти Европы. США приложили к этому руку, вмешавшись в ситуацию с "Северным потоком — 2" и погубив этот проект с помощью руководства Германии", — поддержал другой.

"Ничего хорошего для Европы. Это ускорит новую иерархию человечества: Китай будет править миром", — добавил третий.