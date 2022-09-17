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17 сентября, 10:57

Первая победа после ухода Талалаева: "Ахмат" на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с "Уралом"

Гол Бериши принёс "Ахмату" первую победу после отставки Талалаева

Грозненский "Ахмат" на выезде переиграл екатеринбургский "Урал" в стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Победный мяч на последних минутах забил полузащитник из Косова Бернард Бериша. Также в составе гостей отличился Евгений Харин. Автором единственного гола хозяев стал Илья Быковский.

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"Ахмат", одержавший первую победу после отставки Андрея Талалаева, набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с четырьмя баллами идёт на предпоследней, 15-й, позиции.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. Десятый тур

"Урал" – "Ахмат" – 1:2

Голы: Харин 38' (0:1), Быковский 84' (1:1), Бериша 90' (1:2)

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ФК "Урал"

Роман Фейгин

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