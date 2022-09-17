Первая победа после ухода Талалаева: "Ахмат" на последних минутах вырвал победу в матче РПЛ с "Уралом"

Грозненский "Ахмат" на выезде переиграл екатеринбургский "Урал" в стартовом матче десятого тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Калуги Евгений Кукуляк.

Победный мяч на последних минутах забил полузащитник из Косова Бернард Бериша. Также в составе гостей отличился Евгений Харин. Автором единственного гола хозяев стал Илья Быковский.

"Ахмат", одержавший первую победу после отставки Андрея Талалаева, набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Урал" с четырьмя баллами идёт на предпоследней, 15-й, позиции.