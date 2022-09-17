В воскресной акции протеста оппозиции в Молдавии примет участие 50 тысяч человек
Участие в воскресной акции протеста оппозиции в Молдавии — партии "Шор" и других политических сил — примут 50 тысяч человек. Такие данные направлены в мэрию Кишинёва, сообщил председатель Оргеевского района Дину Цуркану в беседе с РИА "Новости".
"Мы направили запрос в мэрию Кишинёва, оповестив, что 18 сентября партия "Шор" проведёт акцию протеста. Мы указали, что акция соберёт до 50 тысяч человек. В Кишинёв приедут не только жители Оргеевского района, из других регионов тоже будут", — сказал он.
По словам председателя района, в запросе была прописана гарантия соблюдения общественного порядка во время мирной акции. Но при этом Цуркану допустил, что в другие дни тоже пройдут протесты, ведь партия собирается их проводить в режиме нон-стоп. Предполагается, что протестующие установят палатки перед зданием администрации президента Молдавии Майи Санду и будут требовать от властей прекращения преследования политических оппонентов, а также отставки руководства страны.
"Люди хотят перемен, поэтому протесты будут длиться до тех пор, пока эта власть не уйдёт", — добавил Цуркану.
В августе протестующие в Молдавии принесли на митинг корзину с навозом для президента Майи Санду. Таким образом они потребовали её отставки и проведение досрочных парламентских выборов.
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ТАСС / EPA / DUMITRU DORU