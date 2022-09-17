В Мелитополе вновь слышны взрывы

Серия взрывов прогремела в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко! В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже", — написал он.