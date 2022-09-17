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17 сентября, 13:05

В Мелитополе вновь слышны взрывы

Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе

Серия взрывов прогремела в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"В Мелитополе громко! В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже", — написал он.

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Ранее власти Запорожья потребовали признать ГУР и СБУ террористическими организациями. По словам Владимира Рогова, они готовят и проводят многочисленные теракты, диверсии и убийства людей.

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Telegram / Владимир Рогов

Светлана Оперук

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