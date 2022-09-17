В Мелитополе вновь слышны взрывы
Рогов сообщил о серии взрывов в Мелитополе
Серия взрывов прогремела в Мелитополе. Об этом в телеграм-канале заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В Мелитополе громко! В городе была слышна серия взрывов — не менее пяти. Подробности позже", — написал он.
Ранее власти Запорожья потребовали признать ГУР и СБУ террористическими организациями. По словам Владимира Рогова, они готовят и проводят многочисленные теракты, диверсии и убийства людей.
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