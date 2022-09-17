Times: Памятник Елизавете II могут возвести в Лондоне на Трафальгарской площади

После похорон монарха в Букингемском дворце пройдут обсуждения насчёт того, как увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II. Есть несколько предложений помимо возведения памятника. Например, рассматривается и переименование улиц, парков или других объектов.

Если же власти сойдутся на варианте с памятником, то его, вероятно, установят на четвёртом постаменте Трафальгарской площади. На протяжении последних 20 лет это место занимали только временные инсталляции. При этом чиновники и политики неоднократно говорили, что данный постамент бережётся для будущего памятника Елизавете II. Однако, по словам представителя лондонской администрации, размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперёд, но их приостановят на время траура.