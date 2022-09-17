Times: Памятник Елизавете II могут возвести в Лондоне на Трафальгарской площади
Министры и чиновники королевского двора планируют возвести памятник скончавшейся королеве Великобритании Елизавете II на Трафальгарской площади в центре Лондона. Об этом сообщила газета Times, ссылаясь на источники в правительстве.
После похорон монарха в Букингемском дворце пройдут обсуждения насчёт того, как увековечить семидесятилетнее правление Елизаветы II. Есть несколько предложений помимо возведения памятника. Например, рассматривается и переименование улиц, парков или других объектов.
Если же власти сойдутся на варианте с памятником, то его, вероятно, установят на четвёртом постаменте Трафальгарской площади. На протяжении последних 20 лет это место занимали только временные инсталляции. При этом чиновники и политики неоднократно говорили, что данный постамент бережётся для будущего памятника Елизавете II. Однако, по словам представителя лондонской администрации, размещение временных арт-инсталляций запланировано на четыре года вперёд, но их приостановят на время траура.
Напомним: королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
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