Власти Британии: Время в очереди на прощание с Елизаветой II может составить до 16 часов

В 8:00 (10:00 мск) Правительство Британии в соцсетях оповестило, что время ожидания в очереди может составить до суток. Спустя два часа оценка времени ожидания изменилась до 16 часов. При этом власти предупредили, что приостановят доступ в очередь, когда будут видеть, что людей там становится "катастрофически много".