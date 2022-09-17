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17 сентября, 10:26

Власти Британии: Время в очереди на прощание с Елизаветой II может составить до 16 часов

Жители Великобритании продолжают активно присоединяться к очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Об этом свидетельствуют данные властей страны.

В 8:00 (10:00 мск) Правительство Британии в соцсетях оповестило, что время ожидания в очереди может составить до суток. Спустя два часа оценка времени ожидания изменилась до 16 часов. При этом власти предупредили, что приостановят доступ в очередь, когда будут видеть, что людей там становится "катастрофически много".

Прощание с королевой Елизаветой II проходит в Вестминстер-холле в центре Лондона. Похороны состоятся 19 сентября.

Попытку прорыва к гробу королевы сорвали за две секунды

Попытку прорыва к гробу королевы сорвали за две секунды

Ранее Лайф писал, что Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.

Обложка ©

Getty Images / Richard Baker / In Pictures

Григорий Воронцов

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