Власти Британии: Время в очереди на прощание с Елизаветой II может составить до 16 часов
Жители Великобритании продолжают активно присоединяться к очереди, чтобы проститься с королевой Елизаветой II. Об этом свидетельствуют данные властей страны.
В 8:00 (10:00 мск) Правительство Британии в соцсетях оповестило, что время ожидания в очереди может составить до суток. Спустя два часа оценка времени ожидания изменилась до 16 часов. При этом власти предупредили, что приостановят доступ в очередь, когда будут видеть, что людей там становится "катастрофически много".
Прощание с королевой Елизаветой II проходит в Вестминстер-холле в центре Лондона. Похороны состоятся 19 сентября.
Ранее Лайф писал, что Бекхэм простоял 13 часов в очереди к гробу Елизаветы II. Своё место в ней, как рассказывает телеканал Sky News, он занял в третьем часу ночи.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Новым монархом Соединённого Королевства, Карлом III, стал её старший сын — принц Уэльский Чарльз. Похороны Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве.
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