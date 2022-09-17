На Камчатке девочка дважды пырнула ножом сверстника на детской площадке

Инцидент произошёл на детской площадке в городе Вилючинске. Девочка успела нанести удары острым предметом в шею и голову мальчика. После этого очевидцы оперативно вызвали скорую помощь. В итоге врачи зашили пострадавшему ребёнку раны и отправили его домой.

Ранее Лайф сообщал, что житель Бурятии убил 15-летнего подростка, приревновав его к своей жене. По данным следствия, мальчик пришёл в гости к ранее судимому мужчине, у которого было застолье. В ходе веселья 23-летнему хозяину показалось, что гость заигрывает с его супругой, после чего он бросился на парня с ножом. Обвиняемый несколько раз ударил подростка в грудь и ногу, после чего тот скончался.