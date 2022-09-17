Власти Венгрии продлили заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку
Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на некоторые продукты и бензин, а также оставить замороженную процентную ставку. Об этом в соцсетях заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
"Мы решили. Мы продляем замороженные цены до 31 декабря, а процентную ставку — до 30 июня", — написал он.
По словам Орбана, власти делают всё возможное, чтобы справиться с последствиями европейского энергокризиса, добавив, что "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".
Ранее Лайф писал, что на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза (ЕС), которая прошла в Брюсселе, Венгрия подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций, поскольку из-за них европейская экономика терпит крах.
Unsplash