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17 сентября, 13:23

Власти Венгрии продлили заморозку цен на продукты, бензин и процентную ставку

Правительство Венгрии приняло решение продлить заморозку цен на некоторые продукты и бензин, а также оставить замороженную процентную ставку. Об этом в соцсетях заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

"Мы решили. Мы продляем замороженные цены до 31 декабря, а процентную ставку — до 30 июня", — написал он.

По словам Орбана, власти делают всё возможное, чтобы справиться с последствиями европейского энергокризиса, добавив, что "неудачные брюссельские санкции душат европейскую экономику".

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Ранее Лайф писал, что на встрече руководителей энергетических ведомств стран Европейского союза (ЕС), которая прошла в Брюсселе, Венгрия подняла вопрос о целесообразности сохранения антироссийских санкций, поскольку из-за них европейская экономика терпит крах.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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