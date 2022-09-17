"Манчестер Сити" на выезде разгромил "Вулверхэмптон" в матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу. Состоявшаяся на стадионе "Молинью" встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

В составе «горожан» голами отметились Джек Грилиш, Эрлинг Холанд и Фил Фоден. Две результативные передачи отдал лидер команды Кевин де Брёйне. При этом хозяева с 33-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления защитника Нейтана Коллинза.

Холанд установил очередной рекорд в матчах за "Манчестер Сити". Он стал первым футболистом в истории, отличившимся в четырёх матчах подряд на старте карьеры в Английской премьер-лиге. В семи матчах нынешнего сезона 22-летний форвард поразил ворота уже 11 раз. Примечательно, что с момента ухода из "Зальцбурга" в январе 2020 года норвежский нападающий забил ровно 100 голов в 99 матчах во всех турнирах.