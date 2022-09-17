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17 сентября, 13:26

Северный флот провёл учения сил ПВО в Арктике по охране госграницы

Северный флот провёл учения с полком противовоздушной обороны, оснащённым зенитно-ракетными комплексами С-400, дислоцированным на Новой Земле. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемым на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", — сказано в сообщении.

В ходе выполнения задачи боевые расчёты С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, также состоялся противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены. В пресс-службе отметили, что роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.

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Ранее Лайф писал, что фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях "Восток-2022". После обнаружения субмарины и её отказа всплыть в район нахождения ПЛ был нанесён бомбовый удар из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000, указали в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков

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