Северный флот провёл учения сил ПВО в Арктике по охране госграницы
Северный флот провёл учения с полком противовоздушной обороны, оснащённым зенитно-ракетными комплексами С-400, дислоцированным на Новой Земле. Об этом сообщили в пресс-службе флота.
"С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемым на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", — сказано в сообщении.
В ходе выполнения задачи боевые расчёты С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, также состоялся противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены. В пресс-службе отметили, что роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.
Ранее Лайф писал, что фрегат "Маршал Шапошников" отработал уничтожение подлодки на учениях "Восток-2022". После обнаружения субмарины и её отказа всплыть в район нахождения ПЛ был нанесён бомбовый удар из реактивной бомбомётной установки РБУ-6000, указали в пресс-службе Восточного военного округа по ТОФ.
VK / Минобороны России