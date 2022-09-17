Северный флот провёл учения сил ПВО в Арктике по охране госграницы

Северный флот провёл учения с полком противовоздушной обороны, оснащённым зенитно-ракетными комплексами С-400, дислоцированным на Новой Земле. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"С полком противовоздушной обороны Северного флота, дислоцируемым на архипелаге Новая Земля, проведено тактическое учение по охране государственной границы в воздушном пространстве Арктики", — сказано в сообщении.

В ходе выполнения задачи боевые расчёты С-400 провели комплекс мероприятий по радиолокационной разведке, сопровождению целей условного противника, также состоялся противовоздушный бой с имитированными пусками зенитных управляемых ракет. Средства объективного контроля подтвердили, что все воздушные цели были успешно поражены. В пресс-службе отметили, что роль условного противника выполнили корабельные истребители Су-33 и МиГ-29К армии ВВС и ПВО Северного флота.