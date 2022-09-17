Пасечник рассказал, зачем Киеву нужна провокация в Изюме
Пасечник: Провокация в Изюме нужна Киеву только для картинки, о жертвах скоро забудут
Провокация в Изюме с якобы обнаружением массового захоронения нужна Украине для картинки в западных СМИ, расследование по этому делу проводить никто не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его словам, киевскому режиму даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей, чтобы обвинить Москву в массовых убийствах.
"Но для картинки в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина, и этому должны поверить на слово. А дальше произойдёт то же самое, что и весной в Буче: через несколько дней об этих жертвах на западных и украинских телеканалах никто и не вспомнит, даже никакого расследования проводить никто не будет. Вот в этом и вся суть киевского режима", — заключил Пасечник.
Ранее в Общественной палате РФ предупредили, что ВСУ хотят устроить в Изюме масштабную провокацию. Там отметили, что подобные сообщения очень быстро подхватят западные СМИ, однако вряд ли произойдёт новый мировой скандал.
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