ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 сентября 2022, 13:54
3484

Пасечник рассказал, зачем Киеву нужна провокация в Изюме

Пасечник: Провокация в Изюме нужна Киеву только для картинки, о жертвах скоро забудут

Провокация в Изюме с якобы обнаружением массового захоронения нужна Украине для картинки в западных СМИ, расследование по этому делу проводить никто не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По его словам, киевскому режиму даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей, чтобы обвинить Москву в массовых убийствах.

"Но для картинки в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина, и этому должны поверить на слово. А дальше произойдёт то же самое, что и весной в Буче: через несколько дней об этих жертвах на западных и украинских телеканалах никто и не вспомнит, даже никакого расследования проводить никто не будет. Вот в этом и вся суть киевского режима", — заключил Пасечник.

Пасечник: Киев терактом в здании Генпрокуратуры ЛНР перешёл все рамки дозволенного
Пасечник: Киев терактом в здании Генпрокуратуры ЛНР перешёл все рамки дозволенного

Ранее в Общественной палате РФ предупредили, что ВСУ хотят устроить в Изюме масштабную провокацию. Там отметили, что подобные сообщения очень быстро подхватят западные СМИ, однако вряд ли произойдёт новый мировой скандал.

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Григорий Воронцов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Леонид Пасечник
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar