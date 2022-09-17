Провокация в Изюме с якобы обнаружением массового захоронения нужна Украине для картинки в западных СМИ, расследование по этому делу проводить никто не будет. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Но для картинки в западных СМИ это и не нужно, нужны просто жертвы, а убийц назначит Украина, и этому должны поверить на слово. А дальше произойдёт то же самое, что и весной в Буче: через несколько дней об этих жертвах на западных и украинских телеканалах никто и не вспомнит, даже никакого расследования проводить никто не будет. Вот в этом и вся суть киевского режима", — заключил Пасечник.