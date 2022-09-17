Новичка "Спартака" Кейту Бальде дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

Сенегальского форварда московского "Спартака" Кейту Бальде признали виновным в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

27-летний футболист дисквалифицирован Национальным антидопинговым судом Италии и сможет вернуться на поле не ранее 5 декабря. Он нарушил процедуру допинг-контроля во время выступлений за "Кальяри". РФС признаёт санкции итальянского суда.

"В пробе, взятой в тот день у Кейты, запрещённых субстанций не обнаружено. Тем не менее в соответствии с дисциплинарным кодексом любая санкция, связанная с допингом и применённая другой национальной или международной спортивной ассоциацией, национальной антидопинговой организацией, автоматически принимается ФИФА и должна признаваться всеми конфедерациями и ассоциациями", — говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

В конце августа Бальде подписал со "Спартаком" контракт на три года. В составе красно-белых он пока принял участие только в одном матче, выйдя на замену во втором тайме в домашней встрече восьмого тура РПЛ против петербургского "Зенита" (1:2).